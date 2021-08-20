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Журналист Юсин высмеял обиду Зеленского на Путина и Меркель
Политика
Журналист Юсин высмеял обиду Зеленского на Путина и Меркель
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Москва, 20 августа. Президент Украины Владимир Зеленский должен обижаться на самого себя, а не на своего коллегу из России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявил журналист Максим Юсин.

Эксперты и политики в эфире программы «Время покажет» обсудили прошедшую встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, которая состоялась в Кремле. В рамках эфира участники программы объяснили, почему Зеленский негативно отреагировал на переговоры лидеров России и Германии.

Глава движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот отметил, что обида Зеленского понятна — это когнитивный диссонанс.

«Хочешь чувствовать себя большим, а сам — Зеленский», — пошутил эксперт.

Польский журналист Якуб Корейба посетовал, что мир устроен несправедливо. По его мнению, президент Украины должен проводить политику на доступном для него уровне, а не отказываться от собственного курса.

Международный обозреватель издательского дома «Коммерсант», журналист Максим Юсин высмеял Зеленского и заявил, что президент в этой ситуации должен обижаться сам на себя. Тот факт, что украинский лидер не знал о переговорах Путина и Меркель, показывает на плохую работу его посла в Германии Андрея Мельника. Дипломат вовремя не докладывает своему руководству о предстоящих встречах, и Зеленский его не снимает с должности, заключил эксперт.

Как стало известно ранее, в рамках прошедших переговоров Путин попросил Меркель повлиять на Киев по ситуации в Донбассе. Глава государства напомнил, что обстановку в регионе до сих пор не удалось урегулировать.

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украина путин меркель зеленский
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