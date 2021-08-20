Депутат Госдумы Федоров рассказал, с чего начать решение проблемы с русофобами

Партия «Единая Россия» подготовила законопроект, согласно которому въезд в страну лицам, позволяющим себе русофобские выходки, будет запрещен. Предполагается, что ограничения коснуться иностранцев и лиц без гражданства, возбуждающих ненависть и вражду, унижающих людей по национальному, религиозному, языковому признакам.

Как защитить русских людей от нападок националистов на Украине, в Казахстане или Киргизии? Готова ли Москва перенять опыт Вашингтона в части ареста русофобов в любой стране мира с последующей экстрадицией их в РФ для проведения публичного суда?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответил депутат Госдумы, член центрального политсовета «Единой России», участник войны в Афганистане, координатор политического объединения «Национально-освободительное движение» Евгений Федоров.

eafedorov.ru / ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

Совсем недавно против унижающего русских и Россию казахского блогера Куата Ахметова завели уголовное дело. В итоге ему запретили въезд в РФ на 50 лет. По мнению Федорова, такое решение властей — не наказание.

«Наказание подразумевает другой формат, а так мы просто защищаемся от нежелательных людей на территории России по разным соображениям. В данном случае по соображениям открытой враждебности по отношению к России и русским, а под ними мы подразумеваем многонациональный русскоговорящий и в культурном смысле разделяющий понятие русских людей народ», — говорит гость пресс-центра.

История блогера Ахметова — не единственный случай. Порой русофобские выходки переходят все границы и могут повлечь за собой тяжкие последствия. По мнению депутата Федорова, сама по себе русофобия имеет глубокую историю. Чтобы разобраться с проблемой, нужно понять ее исток.

«Само по себе требование восстановить закон и порядок — это не есть требование войны, это требование дипломатов, которые поднимают документы, разбираются, почему, отчего эта русофобия, а с этого и начинается переговорный процесс. И необязательно возвращать территории, можно на базе этого процесса установить порядки. Например, с Прибалтики потребовать исполнение прав человека», — говорит спикер.

Также Евгений Федоров акцентировал внимание на том, что Россия — самая большая по территории страна, что также наталкивает на ряд простых истин.

«Российская империя не с печки упала и создала самую большую территорию в мире. Ни у кого так не получилось. Значит, наша технология — лучшая, значит, нужно использовать не американскую технологию, а свою. Нужно отказаться от ленинского принципа разрушения русского народа и государства, сепаратистского устройства, которого в Российской империи не было никогда», — отметил депутат.

Ранее специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассказал о «внутренней русофобии» в стране.