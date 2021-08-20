СК возбудил семь уголовных дел в Белгородской области из-за капремонта домов

Белгород, 20 августа. Прокуратура в Белгородской области во время проверок обнаружила нарушения законодательства о капитальном ремонте домов. Возбуждено семь уголовных дел.

Следствие установило, что один из подрядчиков использовал для перекрытия крыши домов по улице Фрунзе в Губкине материалы, не соответствующие требованиям.

В ходе проверки выяснилось, что деревянные конструкции не были покрыты специальным защищающим от воспламенения составом. Факты незаконного присвоения средств, выделенных на капитальный ремонт домов, вскрылись также в Алексеевском, Губкинском городских округах, Белгороде и Волоконовском районе.

Руководство ростовской фирмы похитило у банка 800 млн рублей.