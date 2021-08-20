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Бывшую курганскую чиновницу обвиняют в махинациях на 41 млн рублей
Происшествия
Бывшую курганскую чиновницу обвиняют в махинациях на 41 млн рублей
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Курган, 20 августа. Бывшего заместителя руководителя органа местного самоуправления одного из районов Курганской области подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

По данным следствия, экс-чиновница нанесла ущерб бюджету в 41 млн рублей, совершая махинации при реконструкции канализационных очистных сооружений в Шадринске. Против нее возбудили уголовное дело.

Следователи сообщили, что злоумышленница находилась в сговоре с подрядной организацией и подписала акты приема работ, которые не были выполнены. Часть оборудования, которое было указано в документах, отсутствовало на объекте. Ее действия привели к срыву контракта и ввода объекта в эксплуатацию.

Еще одну махинацию совершило руководство ростовской фирмы, которое похитило у банка 800 млн рублей.

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