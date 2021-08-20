Попались в сотовые сети: украинцев заставят регистрировать номера мобильных телефонов

Комитет по вопросам цифровой трансформации при украинской Верховной раде обнародовал законопроект, предусматривающий введение системы жесткого контроля над гражданами, которые пользуются мобильной связью. Согласно официальной информации, власти планируют закрепить определенный номер телефона за конкретным человеком, клиенты фирмы-провайдера будут заключать специальные контракты с государством. Независимые аналитики заявили, что воплощение в жизнь подобной идеи обернется «настоящим кошмаром» и для пользователей, и для операторов. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Как утверждается в распространенном на днях заявлении, законопроект станет существенным препятствием на пути преступников.

«Конечный потребитель услуг провайдера обязан получить от государства необходимую идентификацию и только после этого использовать предоставленный ему телефонный номер, — говорится в пояснительной записке к документу. — Стремительное развитие цифровой экономики диктует необходимость защитить персональные данные миллионов украинцев».

Обязательная регистрация абонентов — вот что, по мнению ряда депутатов Рады, является панацеей от всех неприятностей среднестатистического клиента сотовой связи.

«Во многих похищенных телефонах содержится полная информация о банковских реквизитах и трансферах, а также паспортные коды хозяина аппарата, — сказал один из лоббистов нововведения, киевский юрист Сергей Паламарчук. — Впоследствии это приводит к тому, что на ничего не подозревающего человека оформляются кредиты, а его счета в финансовых учреждениях обнуляются в считанные минуты».

Каким образом будет действовать новый закон в случае его утверждения, пока неизвестно. Предполагается лишь, что каждый гражданин Украины, пользующийся мобильным телефоном, подпишет с государством некий договор, дающий право беспрепятственной эксплуатации определенного номера. Тем, кто не захочет это делать, уже с 1 января 2023 года мобильные операторы перестанут предоставлять свои услуги.

pixabay.com /

Любопытно, что в намерении комитета вывести абонентов сотовой связи из тени прослеживается и другой, крайне выгодный для официального Киева контекст. Инициативную группу по разработке основных положений документа возглавляет нардеп от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Федиенко. Именно ему принадлежит сентенция о том, что блокировка незарегистрированных смартфонов и штрафы для их пользователей (а также для провайдеров) принесут в опустевший государственный бюджет немалые дополнительные средства.

«Получается, власть убьет сразу двух зайцев: позиционирует себя в качестве борца за интересы рядового пользователя и проведет хорошую пиар-акцию по привлечению в казну денег, — резюмировал в комментарии Федеральному агентству новостей экономист Борис Лищук. — Нет никаких сомнений в том, что стоимость оформления таких договоров будет относительно высокой, а штрафы за «серые» телефоны и тарифы — заоблачными. Для жителей нашей страны, едва сводящих концы с концами, такая практика станет кошмаром. Образно выражаясь, украинцы уже попались в сотовые сети. О целесообразности регистрации телефонных номеров неоднократно высказывались и глава украинского государства Владимир Зеленский, и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Все остальное — дело времени».

А ведь еще в конце 2019 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров клятвенно обещал, что закон «Об электронных коммуникациях», предполагающий регистрацию мобильных абонентов, будут пересмотрен «в демократическую сторону». Дескать, контроль над смартфоном отдельно взятого пользователя будет осуществляться исключительно с его разрешения.

«Документ мы переделаем, опираясь на европейскую практику», — многозначительно заявил Федоров.

Сейчас позицию комитета по вопросам цифровой трансформации министр предпочитает не комментировать. Тем временем менеджер крупного оператора мобильной связи Украины заявил ФАН на основе полной конфиденциальности следующее:

«Идентификация каждого пользователя ознаменуется бесконечной бюрократической волокитой, которая не нужна ни нашим абонентам, ни нам».

Ранее депутат Госдумы Сергей Железняк рассказал, во что превратилась Украина за 30 лет независимости. Он отметил, что страна попала в руки предателей в 2014 году и утратила суверенность.