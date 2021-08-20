Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 21:21
21:21
Политика
Байден: США не гарантируют эвакуацию всех американцев из Афганистана
21:19
Политика
Байден: саммит G7 по Афганистану пройдет в виртуальном формате
21:16
Политика
Байден ввел санкции против двух компаний и двух судов России из-за «СП-2»
21:12
Политика
Глава афганской диаспоры в Петербурге рассказал о положении сбежавших от талибов сограждан
21:12
Общество
Капитан запаса ЧФ объяснил, почему Украина не в состоянии вернуть мощь своего флота
21:11
Весь мир
Талибы попросили ООН продолжить гуманитарную работу в Афганистане
21:10
Политика
Депутат Федоров призвал Россию отменить верховенство американского однополярного мира
21:09
Шоу-бизнес
Жена Джигана спровоцировала слухи о новой беременности
21:05
Общество
Американский блогер сравнил любовь русских и американцев к молоку
21:04
Весь мир
Федеральный судья частично заблокировал миграционную программу Байдена
Все новости

Юрист Барсова назвала безумием отказ от вакцинации

  /   Обновлено: 20 августа 2021 20:35
Общество
Юрист Барсова назвала безумием отказ от вакцинации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 августа. Любой человек может отказаться от вакцинации. Другое дело, что это безумие, заявила юрист, глава комитета по медицине и фармацевтике СПб РО «Деловая Россия» Алена Барсова.

Медиагруппа «Патриот» организовала пресс-конференцию, посвященную проблемам вакцинации в стране. Социологические исследования, проведенные за последнее время, фиксируют нежелание граждан, в частности, работников сферы услуг, вакцинироваться.

Так, в Петербурге от прививок отказываются более 30% персонала предприятий торговли. При этом еще в начале августа власти города выпустили постановление, согласно которому вакцину от коронавируса должны получить до 80% персонала. Юрист Алена Барсова рассказала, как можно поступить с такими сотрудниками.

«Работодатель не должен поддаваться панике, персонал не упал с неба, коллектив мотивируют, удерживают, но нужно выпустить приказ, в котором сообщить персоналу о том, что в Петербурге до 15 октября 2021 года нужно вакцинироваться, и под подпись ознакомиться 100% своего персонала. Если человек не вакцинируется и не сообщает причину, он имеет право на это. Мы готовим форму отказа. Давайте не будем давить на людей», — подчеркнула участница пресс-конференции.

При этом Барсова отметила, что к указанной дате есть возможность принести сертификат или справку хотя бы о получении первого компонента вакцины от COVID-19. Перед работодателями большая ответственность, и штраф за нарушение постановления — до 300 тыс. рублей.

Полную версию брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» можно посмотреть по ссылке.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Юрист Барсова назвала безумием отказ от вакцинации
деловая россия вакцинация мг патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru