Юрист Барсова назвала безумием отказ от вакцинации

Санкт-Петербург, 20 августа. Любой человек может отказаться от вакцинации. Другое дело, что это безумие, заявила юрист, глава комитета по медицине и фармацевтике СПб РО «Деловая Россия» Алена Барсова.

Медиагруппа «Патриот» организовала пресс-конференцию, посвященную проблемам вакцинации в стране. Социологические исследования, проведенные за последнее время, фиксируют нежелание граждан, в частности, работников сферы услуг, вакцинироваться.

Так, в Петербурге от прививок отказываются более 30% персонала предприятий торговли. При этом еще в начале августа власти города выпустили постановление, согласно которому вакцину от коронавируса должны получить до 80% персонала. Юрист Алена Барсова рассказала, как можно поступить с такими сотрудниками.

«Работодатель не должен поддаваться панике, персонал не упал с неба, коллектив мотивируют, удерживают, но нужно выпустить приказ, в котором сообщить персоналу о том, что в Петербурге до 15 октября 2021 года нужно вакцинироваться, и под подпись ознакомиться 100% своего персонала. Если человек не вакцинируется и не сообщает причину, он имеет право на это. Мы готовим форму отказа. Давайте не будем давить на людей», — подчеркнула участница пресс-конференции.

При этом Барсова отметила, что к указанной дате есть возможность принести сертификат или справку хотя бы о получении первого компонента вакцины от COVID-19. Перед работодателями большая ответственность, и штраф за нарушение постановления — до 300 тыс. рублей.

Полную версию брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» можно посмотреть по ссылке.