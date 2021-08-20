Политолог Стариков призвал власти Казахстана поддерживать двуязычие

Москва, 20 августа. Решение проблемы с давлением на русский язык в Казахстане должно быть всесторонним. Об этом заявил публицист, политик и видео-блогер Николай Стариков.

Казахский врач-невролог Эмилия Гречаник ранее подверглась нападкам со стороны националистов. Их возмутило, что доктор разговаривала на русском во время телефонного звонка.

Стариков считает, что власти Казахстана должны поддерживать двуязычие, поскольку русский имеет официальный статус в республике. Кроме того, с заявлением должна выступить российская сторона. Москве стоит выразить обеспокоенность в связи с появлением проблемы.

Политолог добавил, что в этой ситуации необходимо проявить сдержанность, поскольку жители Казахстана являются дружелюбными людьми, пишет Общественная Служба Новостей.

Ранее против казахского блогера Куата Ахметова возбудили уголовное дело. Причиной стало разжигание межнациональной розни.