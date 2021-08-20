Депутат Панина рассказала, как Запад переключил внимание с «СП-2» на Афганистан

Москва, 20 августа. Западные противники «Северного потока — 2» переключили свое внимание и силы на урегулирование накалившейся ситуации в Афганистане, заявила депутат Госдумы РФ Елена Панина.

Сообщение об этом появилось на портале RusNext.ru. Политический деятель отметила, что сейчас страны Запада, которые выступали против строительства газопровода, призывают союзников не дать России «воспользоваться» нестабильной обстановкой во взятой под контроль запрещенной в России террористической организации «Талибан»1 республике.

«Надо непременно этот момент использовать и запустить газопровод в эксплуатацию в кратчайшие сроки», — подчеркнула Панина.

Представители Газпрома ранее сообщали, что при запуске «Северного потока — 2» в октябре или ноябре 2021 года, поставка голубого топлива по газопроводу может составить 5,6 миллиарда кубометров. По информации ООО «Газпром экспорт», Россия с начала этого года отправила в Европу 33,7 миллиарда кубометров природного газа посредством первого трубопровода. Это на 2,4% больше, чем в прошлом году, а также на 6,3% превышает транзит 2019 года. Основной объем поставок 2021 года пришелся на Германию — 22,7 миллиарда кубометров.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил о введении новых санкций против российских граждан. Известно, что ограничительные меры распространились на двух россиян из-за «Северного потока — 2».

1 Организация запрещена на территории РФ.