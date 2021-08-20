Полуголый мужчина врезался в дверь при попытке забежать в ивановский детский сад

Иваново, 20 августа. Мужчина, на котором были только трусы, хотел вбежать в здание детского сада. Однако он врезался в стеклянную дверь и получил травмы.

О случившемся в полицию сообщили сотрудники учреждения во Фрунзенском районе. На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов и медики.

Злоумышленником оказался 24-летний житель города Кохма. Выяснилось, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Молодого человека доставили в больницу. Никто из воспитанников детского сада не увидел произошедшего.

Житель Саратова кинул страйкбольную гранату в обидчика в ходе дорожной ссоры в центре города.