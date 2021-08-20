Глава парламента Ливии заявил о стремлении правительства к централизации власти

Тобрук, 20 августа. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех в интервью ВГТРК рассказал о последних событиях, происходящих в стране. По его словам, парламент принял закон о прямых выборах президента народом государства.

Он заявил, что переходное Правительство национального единства не спешит объединять все институты страны, включая военные. Вместо этого кабмин стремится к централизации власти.

«Что касается проведения выборов, то с юридической точки зрения у Ливии есть конституционная декларация и постановление Палаты представителей № 5 от 2014 года, согласно которым народ имеет право напрямую выбирать главу государства», — уточнил спикер.

Агила Салех продолжает настаивать на выводе всех наемников и иностранных сил. В первую очередь, речь идет о военнослужащих Турции, находящихся на западе страны. Он призвал международное сообщество посодействовать Анкаре в этом.

В завершении интервью спикер Палаты представителей высоко оценил роль России в урегулировании ситуации в Ливии. Он охарактеризовал РФ как сторонника легитимности и призвал Москву поддержать президентские и парламентские выборы, запланированные на 24 декабря 2021 года.