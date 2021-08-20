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Египет и Ливия займутся реализацией совместных проектов по энергоснабжению
Весь мир
Египет и Ливия займутся реализацией совместных проектов по энергоснабжению
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw / dpa

Каир, 20 августа. Министр энергетики Египта Мохаммед Шакер назвал стратегической целью республики реализацию совместных проектов с Ливией. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Глава министерства рассказал, что Каир стремится обеспечить Триполи необходимым объемом электроэнергии, чтобы внести свой вклад в восстановление североафриканской страны.

«За прошедший период Египту удалось обеспечить Ливию электричеством за счет существующих проектов. Обмен ресурсами достигает уровня в 240 мегаватт», — заявил министр.

Мохаммед Шакер добавил, что Каир постоянно работает над укреплением связей с соседними государствами в различных областях. До конца года правительство намерено наладить электрическую связь с Европой по морским кабелям, которые пролегают через несколько стран ЕС.

Министерство изучает проект по закладке магистрали в Кипр, а затем в Крит и Грецию.

«В этом отношении между Каиром и Афинами существует большой контакт», — сказал он.

Кроме того, Шакер изучает еще один проект по подключению к электросети между Египтом и Саудовской Аравией с нагрузкой в 2000 мегаватт. В настоящий момент ведутся переговоры.

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ливия египет электроэнергия
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