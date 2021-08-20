В Саудовской Аравии пройдут решающие футбольные матчи азиатской Лиги чемпионов

Эр-Рияд, 20 августа. Саудовская Аравия примет у себя соревнования Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Участники, в числе которых будут команды из стран Западной Азии, проведут в королевстве четвертьфинальные и полуфинальные матчи 16 и 19 октября, а финал намечен на 23 ноября.

Точное место проведения этапов пока остается неизвестным, однако отборочный турнир из 16 игр пройдет с 13 по 15 сентября во всем регионе, а жеребьевка в четвертьфинал состоится 17 сентября.

No venue city has been announced, but the quarter-final and semi-final matches involving teams from the west of Asia will also be played in the Gulf state.#AsianChampionsLeague #SaudiArabia https://t.co/e27W2lSpII — Deccan Herald (@DeccanHerald) August 20, 2021

Сообщается, что Саудовскую Аравию будут представлять эр-риядские футбольные клубы «Аль-Хилал» и «Ан-Наср», которым предстоит бороться с иранскими командами «Эстегляль» и «Трактор».

В свою очередь, клубы из Восточной Азии будут соревноваться в Чонджу в Южной Корее, где четвертьфинальные и полуфинальные матчи пройдут 17 и 20 октября соответственно.

Формат соревнований претерпел некоторые изменения в связи с ограничениями, введенными многими странами из-за пандемии коронавируса COVID-19. Например, игры в плей-офф будут одноматчевыми.

AFС — организация со штаб-квартирой в столице Малайзии Куала-Лумпуре, включающая в себя 47 стран-членов из Азии и Тихоокеанского региона, в том числе бывших участников Конфедерации футбола Океании.

Примечательно, что Саудовскую Аравию регулярно обвиняют в нарушении прав человека и критикуют за то, что она демонстрирует активный интерес к мировому спорту в попытках «улучшить свой имидж».

Can’t wait to have our Atlas Lions back for the next two matches for Fifa World Cup Qatar 2022 Qualifiers against Sudan & Guinea !#DimaMaghrib ???????? pic.twitter.com/K1ATdqIqYQ — Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) August 18, 2021

Это отчасти напоминает ситуацию с грядущим чемпионатом мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, что тоже вызывает неоднозначные мнения у мирового сообщества. В частности, предметами критики стали данные правозащитных организаций о гибели более 6,5 тысячи рабочих-мигрантов при подготовке к этому спортивному мероприятию, а также недавний дипломатический кризис с другими арабскими государствами, в ходе которого Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Бахрейн и Йемен объявили о блокаде Катара за его поддержку террористов.