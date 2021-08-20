Юрист Алена Барсова рассказала, нужно ли увольнять антиваксеров за отказ от прививки

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» Алена Барсова, юрист, председатель комитета по медицине и фармацевтике СПб РО «Деловая Россия», рассказала, почему в России саботируют прививки, как убедить людей в необходимости вакцинации, а также объяснила, можно ли уволить работника сферы услуг, если он отказывается от прививки без медотвода.

Недоверие к отечественной вакцине

По словам Алены Барсовой, несмотря на то, что наше государство первым разработало вакцину, провело клинические испытания и запустило производство, уровень доверия людей к отечественной прививке по-прежнему низок.

«Уровень вакцинации едва перевалил за 20%, это при том, что наша страна первой придумала вакцину, в Петербурге был проведен анализ ее безопасности и эффективности, на основании данных клинических испытаний можно говорить, что «Спутник V» безопасна и эффективна, но в нашем городе и стране есть недоверие к государству в целом», — сообщила эксперт.

Антипрививочники на предприятиях

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Что касается работников сферы услуг, которые отказываются делать прививку без медотвода, то здесь снова имеет место обычный людской страх, обратила внимание Алена Барсова.

«Роспотребнадзор опубликовал сообщение, что вакцинация не влияет на фертильность, на возможность иметь детей. Люди боятся таких вещей. Часть работников — женщины, которые хотят родить ребенка, и они всего уже боятся, а работодателю они этого не скажут, потому что это невыгодно. Часть работников может страдать хроническими заболеваниями», — рассказала эксперт.

Барсова добавила, что многие люди не хотят говорить о своих заболеваниях, но у них есть медотвод, и они имеют право не делать прививку.

«Их очень много, не все антиваксеры, есть разные ситуации. Часть — это абсолютные противопоказания, про какую-то часть заболеваний написано «с осторожностью». Например, системная красная волчанка, недавно перенесенные ОРВИ, ОРЗ, нековидная пневмония. Это определенные состояния организма, при которых не рекомендовано в эту минуту вакцинировать», — пояснила специалист.

Увольнять или оставить

В постановлении правительства Петербурга есть требование вакцинировать 80% работников общепита, медицинских организаций, сферы услуг до 15 октября 2021 года, напомнила Алена Барсова.

«Это делается для того, чтобы стимулировать людей вакцинироваться. Наше государство заботится о нас. Работодатель не должен поддаваться панике: коллектив мотивируют, удерживают, но нужно выпустить приказ, в котором сообщить персоналу о необходимости вакцинации, и под подпись. Если человек не вакцинируется и не сообщает причину, он имеет право на это. Мы готовим форму отказа. Нужно собрать документы, отказы, сертификаты и на случай проверки иметь документы для предоставления надзорным органам. Есть документы — есть возможность для диалога. Наш закон дает право любому человеку отказаться от любого вида медицинского вмешательства, и любой человек может отказаться от вакцинации», — объяснила юрист.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

В завершение спикер обратила внимание на то, что реальный прогноз вакцинации в Санкт-Петербурге к октябрю — около 50%, но все-таки нужно стремиться к 80%, пока не ввели новый локдаун.

«У нас в городе высочайший уровень образования, низкий уровень мракобесия, может, мы и достигнем этих 80%. Запреты для тех, кто не имеет сертификата о вакцинации или медотвода, уже происходят, но достаточно либерально, все мягко, нужно ценить эту корректность и вежливость. И если мы не вакцинируемся с цифрой 80% к 15 октября, то ситуация будет другой, мы будем жить в изменившемся мире», — резюмировала Алена Барсова.

Ранее главный врач Санкт-Петербургской городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева поддержала призыв губернатора Северной столицы Александра Беглова вакцинироваться к началу осени.