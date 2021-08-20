Байден позволил Минфину США вводить санкции по «Северному потоку — 2»

Вашингтон, 20 августа. Президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции в отношении России из-за «Северного потока — 2».

Отмечается, что итоговое решение будет принимать государственный секретарь или министр финансов страны. Байден уже проинформировал членов Конгресса США о своем указе. По его словам, документ направлен на защиту энергетической безопасности Европы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проект «Северный поток — 2» близок к реализации. Российский лидер отметил, что строителям осталось уложить 15 километров морской части.