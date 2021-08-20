Глава центра помощи животным Пушенко рассказала о правах бездомных животных

Международным днем бездомных животных принято считать третью субботу августа, а это уже завтра. Дата утверждена в 1992 году по предложению Международного общества прав животных. В России эта дата отмечается с 2000 года. По традиции в этот день граждане оказывают посильную помощь приютам и нуждающимся хвостикам, участвуют в акциях или забирают четвероногих в семью.

Как сегодня складывается обстановка в стране с бродячими животными? Что позволит сократить число безнадзорных четвероногих? Нужна ли в России зоополиция? На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответила руководитель центра помощи бездомным животным «Потеряшка» Марина Пушенко.

По мнению гостьи пресс-центра, ситуация с бродячими животными требует особого внимания. Сегодня Россия отошла от варварского истребления безнадзорных четвероногих, однако ряд проблем все же остался, главная из них — содержание.

«Где приюты? Они только общественные или частные. Город и область не строят. Хотя было решение депутатов, что каждый муниципальный район должен иметь свой приют. Сейчас есть планы по их постройке. Значит, нужно построить», — говорит Пушенко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Пока строительство муниципальных приютов только в планах, в России действует довольно гуманная система работы с бездомными животными — ОСВВ, что означает: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Но, к большому сожалению, даже если все бездомные животные в стране будут стерильны, от проблемы это не избавит. Все дело в безответственном и безнравственном отношении к животным со стороны граждан. В этом случае к горе-хозяевам, по мнению гостьи пресс-центра, должны применяться серьезные меры.

«Регистрировать нужно, за нерегистрацию — штраф. Вакцинация должна быть. Отслеживание животного с помощью чипа должно быть. Животное бегает на улице без хозяина? Чип открыли, прочли, наказали. Это же правильно, ты отвечаешь за питомца», — говорит спикер.

Порой от чипирования и вакцинаций россияне отказываются якобы из-за отсутствия средств. Но в таком случае возникает резонный вопрос: для чего животное в принципе берется в семью? Вероятнее всего, по причине их доступности в России, тогда как за рубежом за любой хвостик придется заплатить серьезные деньги.

«Это правильная практика во всем мире. Ни один приют не предлагает бесплатно животных, обязательно вносится благотворительный взнос. Если человек не хочет тратить деньги на животное сейчас, что будет через год? Если заболеет собака? Ведь поход в ветеринарную клинику дорогой», — объясняет руководитель центра «Потеряшка».

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Оставленные на улице животные, нападение одичавших собак на улицах, свободный выгул и другие проблемы требуют квалифицированного решения. Так, в ряде государств существует особая зоополиция. По мнению Марины Пушенко, такая практика в России упростила жизнь и людям, и самим хвостатым.

«Это было бы здорово. Когда занимаешься конкретной проблемой, ты ее знаешь досконально. Зоополиция была бы полезна», — отметила Пушенко.

К слову, сегодня в России заявления о проблемах с животными передаются в органы полиции, которые, как известно, отнюдь не ветеринары и не имеют профильного образования по работе с четвероногими. А проблемы чаще всего решаются пустыми беседами с хозяевами или не решаются вовсе.