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«Физкульт-привет». Личная драма Карпина, олимпийское благородство и гонки на выживание
Общество

Новоиспеченный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин озвучил состав национальной команды. В ней не оказалось предыдущего капитана. С чем это связано, и почему Артему Дзюбе теперь придется следить за игрой с трибуны? На этот вопрос ответил гость нашей программы — футбольный комментатор и аналитик Алексей Стрепетов. Он поделился экспертным мнением о новых игроках и перспективах сборной на поле, рассказал о сильных сторонах Карпина и о том, почему болельщикам нужно активнее поддерживать российскую команду. 

Кроме того, вас ждут новости из мира большого тенниса: чем может похвастаться наша первая ракетка Даниил Медведев на турнире серии «Мастерс», и почему бронзовый призер Олимпиады-2020 полячка Мария Андрейчик выставила свою медаль на аукцион?

Вы узнаете о столкновении россиян и американцев на игровом поле пляжного футбола. Схватка состоялась в Москве в рамках чемпионата мира. В упорной и зрелищной борьбе наши «пляжники» одолели своих соперников из США. Подробнее о минувшем матче и о том, с кем россиянам предстоит встретиться в следующем туре — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет!».

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