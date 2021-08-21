Юрий Энтин: Новые детские песни заперли в резервацию единственного телеканала

Поэту Юрию Энтину 21 августа исполняется 86 лет. Несколько поколений жителей нашей страны благодарны ему за счастливое музыкальное детство, в котором были «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко», «Антошка» и «Луч солнца золотого». Песни на его стихи звучали в художественных и анимационных фильмах «Приключения Буратино», «Гостья из будущего», «Приключения Электроника», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!»...

Год назад поэт-песенник решил начать жизнь блогера и пообещал в течение года после юбилея создавать и выкладывать видео о своей 60-летней творческой деятельности. В интервью ФАН поэт и драматург рассказал, чего это ему стоило.

ТАСС / Белинский Юрий

«Мне хотелось отчитаться за 60 лет своей работы»

— Юрий Сергеевич, 21 августа прошлого года, отмечая свой юбилей, вы пообещали целый год публиковать в соцсетях видеоотчет о своем творчестве. Хотелось бы присоединиться к вашей аудитории и выразить восхищение. Потрясающе интересно! Как протекает ваша жизнь в роли блогера?

— Спасибо большое! Это самое приятное, что вы могли бы мне сказать. Как и обещал, к 21 августа я завершаю свой годовой творческий видеоотчет. Целый год каждые пять дней я выкладывал новое видео в Facebook, Instagram и YouTube. Мне хотелось отчитаться за 60 лет своей работы.

У меня четыре рубрики. «Сказки для Фейсбука» — это такие сказки с песнями, которые сделаны как кинофильмы. В каждой сказке я играю главную роль. В рубрике «Даю представление о...» я рассказчик. Там истории о моей жизни, рассказы о друзьях, о песнях на титрах кинофильмов, книгах, есть даже тосты и веселые эпитафии. Еще я отвечаю на «Вопросы из зала» — это рубрика для вопросов от зрителей.

— Каждый выпуск – это маленькое кино. Как вы все успеваете?

— Я всегда выкладываюсь. Стихи и рифмы сами выскакивают (смеется). Мне легко писать. Прозу я тоже пытаюсь писать, как стихи разрабатываю определенные метафоры и прилагательные. У меня по три-четыре варианта каждого текста. Бывали дни, когда я спал всего по 2-3 часа.

Мне 86 лет исполняется, возраст-то какой! Я тщательно готовлюсь, заранее пишу, репетирую и порой пишу ночами. Истратил огромнейшие деньги на это. Отмечу, что я не дал ни единого интервью за этот год. Меня умоляли, чтобы я на эфиры пришел, но у меня нет ни секунды времени!

— Каких усилий вам это стоит?

— Это тяжелейший труд. Но если я скажу, что это подвиг, то полушутя. До этого я только один раз за три дня работы написал весь сценарий и все песни к музыкальному кинофильму «Мама». А тут я это же самое делал в течение всего года.

К тому же, я себя считал и все меня считали самым ленивым человеком — и родители и все мои родственники. Когда я ушел с работы и написал «Бременские музыканты», они сказали, что я погибну, потому что ленивый.

И еще я в этот период болел очень тяжелой формой ковида, последствия достаточно серьезные у меня.

Я не владею интернетом, техникой, не знаю, как штепсель вставить, у меня все ломается с детства. Я такой гуманитарий! Все стоит на столе, но я этим не владею.

ТАСС / Булдаков Олег

«Первые стихи я написал в пятилетнем возрасте»

— Один из ваших последних выпусков называется «Даю представление о книге «Стишки по случаю», там звучат автобиографические истории.

— «Стишки по случаю» — с ними вышло очень забавно. Да, повторю, что случаев в нашей жизни полно. Стишки-экспромты вспыхивают в моей рифмоплетной голове не как плоды поэтического вдохновения, а скорее издержки профессии. Первые стихи я написал в дошкольном довоенном детстве, в пятилетнем возрасте. Отец подарил мне большую деревянную коробку с шашками, а ее в гневе в какой-то люк выбросил проигравший мне мальчик. Так родились мои первые строчки: «Безобразник и злюка — достань шашки из люка».

— Однажды вы даже прочитали рэп на сцене. Где можно увидеть эту запись?

— Я рассказываю об этом как раз в недавнем выпуске «О стишках по случаю»: случай №9, там есть эти кадры. На творческом вечере в Концертном зале имени Чайковского, где на сцене был симфонический оркестр, я, одетый в смокинг, наблюдал из-за кулис за реакцией зала и понял, что там — моя публика. Неожиданно для самого себя оказался на сцене и выдал такое!

— Ваши произведения — достояние и детей, и взрослых. А это может сделать только большой поэт. Но мне кажется, что язык, который понимают дети, не упрощенный, а образный. Пишите ли вы специально для детей?

— «Бременские музыканты», казалось бы, создавались для детей. Но на премьеру мультфильма в кинотеатр «Баррикады» пришли только студенты и молодежь, а не дети с родителями. Они были потрясены аранжировками, потому что таких на тот момент в нашей стране не было.

— В жизни у вас узнаваемый и неподражаемый образ. Создавали ли вы специально имидж блогера? На видео у вас белейшие рубашки, бантик и прекрасная прическа.

— У меня все продумано в зависимости от той рубрики, которую я представляю. Есть передачи, где я в ярчайших костюмах, и, в принципе, я склонен к более яркому. К сегодняшнему дню в ходе съемок использовано уже все, что у меня есть яркого в гардеробе, а я хотел бы появляться все время в чем-то новом, неожиданном.

В последнем выпуске, который выйдет в день моего 86-летия, выступаю просто в майке с надписью: «На Земле — с 1935 года». А что касается прически, то я за это время переболел ковидом, был в тяжелейшем состоянии и даже волосы стали выпадать. Мне парикмахерша сказала: «У вас волосы просто стали ломаться, а корни все целые, подождите и все пройдет». И действительно, настал день какой-то и раз — все прошло.

ТАСС / Белинский Юрий

«Я всю жизнь мечтал о свободе»

— В блогерском проекте вы — главное действующее лицо. А кто входит в вашу команду?

— Режиссер Ирина Хуциева делала десять «сказок для Фейсбука», каждый месяц 1-го числа она их выпускала. В течение года я даю ей бюджеты. Там только моя сказка, в режиссуру не вмешивался никогда. Кстати, «Черепаху Тортиллу» заново поставила она. Тортиллу играла актриса Ольга Волкова. Над съемками работали три оператора.

У меня есть два профессиональных помощника из Творческого центра Юрия Энтина. Директор фестивалей, Константин Мулин — у него все мои архивы, с которыми он работал, подбирая материалы к выпускам. Денис Денисов, который издал все мои произведения, выучился и стал оператором, редактором и звукорежиссером. И самое главное, научился делать хороший монтаж. Все они появятся в финальной передаче цикла, где я впервые даю им слово. Каждый из них расскажет, как со мной познакомился, что и как делал в проекте.

— Во что это выльется?

— Мне легче ответить, в чем смысл жизни, или как устроена Вселенная. Потому что дети не вписались в Перестройку, начиная с 1980-го года. Тут противоречие: с одной стороны, советское детство было самое лучшее в мире, ни в одной стране не было Домов пионеров, из которых вышли наши звезды — Ролан Быков, Александр Митта. К каждом городе-миллионнике было два театра — ТЮЗ и детский театр.

Кроме того, все взрослые театры обязаны были иметь в репертуаре один-два детских спектакля. А сейчас нет ни одной детской передачи. Все, как в резервацию, заперли в единственный детский телеканал. Ни одна популярная детская песня оттуда не появилась. По телевизору крутят мои старые песни, я за счет этого живу, получая потиражные. Новая детская песня стала неформатом.

Надеюсь, то, чем я занимался весь этот год, получит продолжение.

— В период блогерства совершенно очевидно раскрылся ваш особый актерский дар. Почему же вы не стали актером?

— Потому что я все-таки поэт, а не актер. Здесь я состоялся. Сам я считаю, что у меня актерского таланта нет, хотя режиссеру сказок Хуциевой кто-то из наших подписчиков написал: «Ты открыла нового артиста». Актер — самая зависимая, самая жалкая профессия, а я всю жизнь мечтал о свободе и написал в первом стихотворении: «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы».

ТАСС / Климентьев Михаил

Юрий Сергеевич Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Окончил исторический факультет педагогического института, затем факультет редактирования в Полиграфическом институте, работал в школе учителем истории и библиотекарем.

С 1962 по 1969 год — главный редактор детской редакции фирмы «Мелодия». В 1968 году в соавторстве с актером Василием Ливановым создал сценарий к мультфильму «Бременские музыканты». С 1969 года — свободный художник. Пишет песни для кинематографа и телевидения, сценарии, книги. В 1998 году поэту была присуждена профессиональная премия «Золотой Остап» в номинации «Юмор для детей».

В 2007 году Энтину присуждена премия имени Корнея Чуковского в номинации «За развитие новаторских традиций Чуковского в современной детской литературе». В течение нескольких лет (1995—1997) являлся автором и ведущим детской передачи «До-ми-соль» на канале ОРТ. С 1997 года Юрий Энтин — президент Международного фестиваля детского творчества и искусств для детей «Чунга-Чанга»

Учредитель и генеральный директор ООО «Творческий центр Юрия Энтина» (2002 год). Лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества (2015 год). Член Союза кинематографистов России, Союза театральных деятелей РФ.

Среди наиболее известных песен на слова Юрия Энтина: «Бу-ра-ти-но!», «Ох, рано встает охрана…», «Я Водяной, я Водяной...», «Лесной олень», «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», «Чунга-Чанга», «Антошка», «Луч солнца золотого», «Кабы не было зимы», «Песенка о шпаге». Изданы десятки книг и аудиосборников с произведениями поэта.

Юрий Энтин является автором сценариев к нескольким мультфильмам: трилогии про «Бременских музыкантов», «Голубой щенок», «Пиф-паф, ой-ой-ой!», музыкальной киносказке «Мама». Написал сценарии и тексты песен к театральным спектаклям для детей и взрослых «Трубадур и его друзья», «Хоттабыч», «Багдадский вор», «Шиворот-навыворот».