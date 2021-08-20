Девять российских граждан попали в санкционный список США

Вашингтон, 20 августа. Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против девяти российских граждан и двух организаций. Об этом сообщили в минфине США.

Американские власти ввели новые санкции против тех, кто, по их мнению, якобы причастен к ситуации с осужденным блогером Алексеем Навальным. Отмечается, что под действие ограничительных мер попали Институт криминалистики ФСБ, а также Институт экспериментальной медицины.

Ранее в МИД России заявили, что дело об «отравлении» Навального было провокацией. Подобные действия направлены на дискредитацию Москвы.