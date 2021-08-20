Власти Сирии сообщили о подготовке террористов на американской базе в Эт-Танфе

Дамаск, 20 августа. Руководство США санкционировало вербовку и подготовку террористов на американской базе в сирийском Эт-Танфе, сообщила военная прокуратура САР.

В заявлении правоохранительного ведомства Сирийской Арабской Республики отмечается большой объем фактических данных, полученный в ходе расследования деятельности базы США на юге Сирии. Вербовка проходит не только среди группировок непримиримой сирийской оппозиции, ею охвачены пленные боевики ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России).

«Их (завербованных американскими военными рекрутов-террористов. — Прим. ред.) переводят на американскую военную базу Эт-Танф или аналогичные базы, где они проходят военную подготовку, которая обычно длится три недели под наблюдением американских инструкторов», — сказано в заявлении сирийской военной прокуратуры.

После окончания подготовки боевики получают современное оборудование и вооружение для проведения диверсионных, шпионских и террористических операций. Военная прокуратура САР располагает большим объемом доказательств преступной деятельности США в Эт-Танфе, которые базируются на многочисленных показаниях пленных террористов, в том числе полевых командиров. Ведомство намерено продолжить свое расследование, чтобы установить степень прямой вовлеченности американских спецслужб в террористических атаках на территории Сирии, сообщается в опубликованном заявлении.

Ранее стало известно, что противоправные акции протурецких и проамериканских группировок из «Сирийской национальной армии» и «Сирийских демократических сил» вызвали массовое возмущение жителей северо-восточной провинции САР Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.