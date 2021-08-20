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Star Парад. Мария Ульянова о съемках «Кухни», работе с Нагиевым и визитах к психологу
Общество

Гостьей Даны Борисовой на этот раз стала звезда сериала «Кухня» Мария Ульянова. Молодая и перспективная, энергичная и позитивная актриса поделилась с телеведущей секретами съемок сериала «Кухня. Война за отель», покорившего миллионы сердец телезрителей. Но это еще не все.

Мария и Дана были в одной команде на съемках известного телешоу «Форт Боярд». Актриса призналась, что с жадностью принимала участие в каждом испытании — ей хотелось попробовать все: и жуками перекусить, и в окружении змей оказаться, и с высоты птичьего полета на мир посмотреть.

В новом выпуске шоу Star Парад узнаем также о личной жизни Марии Ульяновой, ее гастрономических предпочтениях и посещении психолога, который вернул девушке вкус к жизни.

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