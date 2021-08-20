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Министерства и ведомства РФ запросили дополнительное финансирование
Экономика
Министерства и ведомства РФ запросили дополнительное финансирование
pixabay.com

Москва, 20 августа. Министерства и ведомства подали заявки на получение дополнительного финансирования из федерального бюджета в 2022-2024 годах в объеме более 3 трлн рублей ежегодно.

Соответствующую информацию опубликовал Минфин после заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Как отмечается в сообщении, проект бюджета на 2022-2024 годы учитывает финансирование всех социальных обязательств и мероприятий в рамках национальных проектов. При формировании проекта бюджета акцент будет сделан на финансировании стратегических инициатив правительства и программных документов, добавили в Минфине РФ.

Федеральная налоговая служба ранее впервые опубликовала данные о поступлениях в бюджет от уплаты налога на сверхдоходы по увеличенной ставке. Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что за первое полугодие казна пополнилась на 29 млрд рублей за счет уплаты НДФЛ по ставке 15% гражданами с доходами свыше 5 млн рублей в год.

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