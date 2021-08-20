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В российско-белорусских учениях «Запад-2021» примут участие 200 тысяч военнослужащих

  /   Обновлено: 20 августа 2021 19:15
Армия
В российско-белорусских учениях «Запад-2021» примут участие 200 тысяч военнослужащих
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 августа. Порядка 200 тысяч военнослужащих примут участие в стратегических учениях «Запад-2021», которые пройдут на территории России и Белоруссии в сентябре 2021 года.

В маневрах также будут задействованы 80 самолетов и вертолетов, 290 танков и более 450 единиц бронированной техники.

«Замысел учения не предполагает конкретизации противника. Противник условный. Отработка вопросов ведения военных действий против каких-либо конкретных государств не предусмотрено», — заявил первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

Он подчеркнул, что учения «Запад-2021» носят сугубо оборонительный характер и направлены на повышение оперативной совместимости органов военного управления ВС РФ и Белоруссии.

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россия белоруссия учения запад-2021
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