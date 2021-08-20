Луговой допустил переговоры по обмену шпиона Уилана на осужденных в США граждан РФ

В тюрьмах США находятся российские граждане, которым созданы крайне тяжелые условия для жизни. Поэтому обмен пойманного американского шпиона на кого-то из россиян, осужденных по сомнительным доказательствам в Штатах, вполне возможен.

Об этом ФАН заявил депутат Госдумы Андрей Луговой, после того как пресс-служба Мосгорсуда сообщила о регистрации ходатайства по делу американца Пола Уилана. Сторона защиты уточнила для прессы, что речь идет о просьбе перевести осужденного за шпионаж в пользу США Уилана в Штаты для дальнейшего отбытия наказания.

Представитель комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой считает, что можно было бы начать переговоры о передаче Вашингтоном Москве заключенных россиян. Но тут есть важный нюанс.

aklugovoy.ru /

«Обмен — всегда сложный вопрос. Если мы обратимся к истории СССР и России, то увидим, что обмены заключенными между нашей страной и США были в достаточной степени равнозначными. Пол Уилан задержан и приговорен нашим судом за шпионаж. Истории же Ярошенко и Бута не имеют отношения к шпионажу: очевидно, что они арестованы и осуждены американцами по «слепленным» историям», — пояснил депутат.

Парламентарий просил не забывать: в американских тюрьмах находятся наши граждане, на которых спецслужбы и правосудие США вымещают злобу по известным им одним причинам.

«Это работа для наших МИД и Генпрокуратуры. Еще при встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена в СМИ появлялась информация о том, что эта тема, возможно, будет обсуждаться. В итоге никаких комментарий на эту тему мы не услышали», — уточнил Луговой.

wikipedia.org / Drug Enforcement Administration / Public Domain

Собеседник ФАН допустил вероятность, что после подачи ходатайства защитой Пола Уилана с нашей стороны будут поданы встречные заявления по Буту и Ярошенко. Он отметил, что это, быть может, начало переговорного процесса. Переговоры — это разумная история в любом деле, особенно когда речь идет об интересах и престиже государства, резюмировал Андрей Луговой.

Гражданин РФ Виктор Бут был задержан 6 марта 2008 года в Таиланде по запросу США по обвинению в незаконных поставках оружия в Колумбию. После экстрадиции в Штаты 5 апреля 2012 года Бут был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу 15 миллионов долларов. Он отбывает срок в тюрьме города Марион штата Иллинойс в блоке строгого режима.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Гражданин РФ Константин Ярошенко был захвачен 28 мая 2010 года в Либерии и тайно вывезен в США сотрудниками американских спецслужб. Обвинен в транспортировке крупной партии наркотиков для реализации в США. 7 сентября 2011 года Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы, он отбывает срок в тюрьме Форт-Дикс штата Нью-Джерси.

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