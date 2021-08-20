Один погиб, 11 пострадали в страшном ДТП с «Газелью» и Nissan под Ростовом

Ростов-на-Дону, 20 августа. В результате лобового столкновения под Сальском в Ростовской области пострадало 11 человек, один из них уже скончался в больнице. О подробностях жуткой трагедии рассказали в управлении ГИБДД по Ростовской области.

«По предварительным данным на 8 км автодороги Сальск — Яшалта, водитель автомобиля Nissan, двигаясь в сторону Яшалты, зацепил правую обочину на мокрой дороге во время затяжного поворота. В результате маневра, его автомобиль оказался в неуправляемом состоянии и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель», который двигался в встречном направлении с дорожными рабочими», — пояснили в отделе пропаганды ведомства.

На место аварии прибыли автомобили скорой помощи. С места ДТП до приезда наряда ГИБДД в больницу было доставлено 11 человек, в том числе 11-летняя девочка — пассажирка Nissan. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один уже скончался.

управление ГИБДД по Ростовской области / Неизвестен

Для ликвидации последствий происшествия, от МЧС России по Ростовской области было направлено три единицы техники и восемь человек личного состава.

управление ГИБДД по Ростовской области / Неизвестен

Ранее ФАН рассказывал, как на автодороге Егорлык — Сальск автомобиль Toyota Camry съехал с дороги и врезался в высоковольтную ЛЭП. В результате аварии два пассажира получили травмы, водитель погиб на месте.