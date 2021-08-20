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«Москва слезам не верит» снова выйдет в прокат после реставрации
Общество
«Москва слезам не верит» снова выйдет в прокат после реставрации
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Москва, 20 августа. Отреставрированную версию ленты Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» повторно выпустят в российский прокат, сообщила пресс-служба киноконцерна «Мосфильм».

Культовую картину снова начнут показывать в кинотеатрах 26 августа. «Мосфильм» выполнил реставрацию не только изображения, но и звука оскароносной ленты.

«Показы фильма <...> будут сопровождаться бонусом — фильмом о том, как создавалась эта картина», — отметили в пресс-службе.

«Москва слезам не верит» вышла в советский прокат в 1980 году. За первый год ленту Меньшова посмотрели около 90 миллионов человек. Показ отреставрированной версии приурочен к 40-летию награждения кинокартины «Оскаром» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса. Кинематографиста похоронили на Новодевичьем кладбище. Журналисты ранее выяснили, как выглядела могила режиссера на 40-й день после его смерти.

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