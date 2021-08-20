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Летчик разбившегося под Астраханью МиГ-29 готовился к свадьбе
Общество
Летчик разбившегося под Астраханью МиГ-29 готовился к свадьбе
pixabay.com  /  keesluising

ФАН удалось пообщаться с близким другом Владислава Якименко, погибшего в авиационной катастрофе несколько дней назад. Он рассказал, что молодой летчик готовился к свадьбе, она была запланирована на следующий год.

Погибшему в результате крушения МиГ-29СМТ под Астраханью летчику Владиславу Якименко в апреле исполнилось 25 лет. У него была девушка, она из Краснодара, но поехала за ним, в Астрахань, там они и жили вместе в последнее время.

«Примерно за час до трагедии он сообщил ей, что уже заканчивает и скоро будет дома. А накануне мы с ним разговаривали. Он радовался, что я купил машину, смеялись над ее цветом», — говорит Павел, друг Владислава Якименко.

Добавляет, что семья и друзья всегда старались поддерживать его и оберегать. Это они получали и от Влада взамен.

«Когда я об этом узнал, подумал — это тупая шутка, просто тупейшая. Я бы многое отдал, чтобы так и было», — говорит Павел.

Друг летчика рассказал, что в феврале Влад хотел сыграть свадьбу, все шло к этому. Планы были как у всех: жить, любить и радоваться. Рядом с близкими. Теперь ему предстоит последний путь, в начале следующей недели. Точная дата прощания пока не определена.

Друг погибшего летчика рассказал, каким он был человеком и что любил больше всего.

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миг-29 истребитель авиакатастрофа астрахань
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