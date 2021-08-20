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Суд отправил в СИЗО супругов-сатанистов за ритуальное убийство в Ленобласти

  /   Обновлено: 20 августа 2021 19:08
Происшествия
Суд отправил в СИЗО супругов-сатанистов за ритуальное убийство в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 августа. Суд Приозерска удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Александра и Татьяну Перевозчиковых-Хмурых. Семья обвиняется в совершении расправы на почве сатанинского культа.

Следствие считает, что супруги познакомились с парой поклонников ритуального культа из Москвы. Они заманили в лес недалеко от Приозерска мужчину, которого жестоко избили. Затем его зарезали, принеся в жертву.

Ранее ФАН выяснил, что Александр Перевозчиков-Хмуров был судим за тяжкое преступление. Выйдя на свободу, он взял кредит, который не спешил отдавать. Сумма долга превысила миллион рублей.

 

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