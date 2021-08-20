Количество погибших в результате ДТП под Саратовом увеличилось до пяти

Саратов, 20 августа. Число погибших в результате массовой аварии на трассе в Саратовской области возросло до пяти. Среди жертв аварии один ребенок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дорожно-транспортное происшествие случилось возле села Терса Вольского района. Водитель автомобиля Lada Largus, выезжая с автозаправочной станции, не предоставил преимущество КамАЗу и допустил столкновение. От удара легковушка вылетела на встречную полосу и попала под грузовик Volvo.

Сообщалось, что жертвами аварии стали две женщины, мужчина и ребенок. Личность пятого погибшего на данный момент не известна. Также трое пострадавших были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Ранее были опубликованы кадры с места смертельной аварии в Саратовской области.