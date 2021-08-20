Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 19:52
19:51
Политика
Ситуация с безопасностью поставила под угрозу проведение выборов в Донбассе
19:46
Наука
Новое устройство российских ученых поможет выявлять риски тромбоза в реальном времени
19:42
Политика
США ввели новые антироссийские санкции из-за «Северного потока — 2»
19:42
Весь мир
Абдалла Хамдок обсудил с лидерами Южного Судана вопросы мира
19:36
Политика
Хитрый план Толстого и песок большой политики. Колонка Руслана Мармазова
19:35
Политика
Байден позволил Минфину США вводить санкции по «Северному потоку — 2»
19:30
Весь мир
В Турции сравнили захват талибами власти в Афганистане с победой Ататюрка
19:20
Политика
Девять российских граждан попали в санкционный список США
19:20
Общество
Американец восхитился морозным Хабаровском при первом визите на российский Дальний Восток
19:19
Весь мир
Десять тысяч акров сельскохозяйственных угодий пострадали от наводнения в Судане
Все новости

Количество погибших в результате ДТП под Саратовом увеличилось до пяти

  /   Обновлено: 20 августа 2021 19:01
Происшествия
Количество погибших в результате ДТП под Саратовом увеличилось до пяти
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Саратов, 20 августа. Число погибших в результате массовой аварии на трассе в Саратовской области возросло до пяти. Среди жертв аварии один ребенок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дорожно-транспортное происшествие случилось возле села Терса Вольского района. Водитель автомобиля Lada Largus, выезжая с автозаправочной станции, не предоставил преимущество КамАЗу и допустил столкновение. От удара легковушка вылетела на встречную полосу и попала под грузовик Volvo.

Сообщалось, что жертвами аварии стали две женщины, мужчина и ребенок. Личность пятого погибшего на данный момент не известна. Также трое пострадавших были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Ранее были опубликованы кадры с места смертельной аварии в Саратовской области.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Количество погибших в результате ДТП под Саратовом увеличилось до пяти
авария погибшие саратовская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru