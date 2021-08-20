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Пресс-конференция «Итоги проекта «100 городов» в Поволжье» прошла онлайн
Общество

На почту партии «Родина», по словам Алексея Журавлева, приходят письма из разных регионов страны. Особенно остро для россиян стоят вопросы аграрного бизнеса и ЖКХ.

Например, в Ростовской области в селе Дубовском расположено одно из самых крупных хранилищ страны. Свежесть легендарных мичуринских яблок поддерживается именно здесь. Раньше у владельца были льготы по оплате электричества, теперь их нет. И вся прибыль уходит на рентабельность помещения.

«За 600 миллионов построили хранилище, чтобы вы понимали, они хранятся без доступа кислорода, только тогда они сохраняются. На все эти огромные помещения затраты электроэнергии огромные. Вот он говорит, мне должны были дать субсидии. Там написано, либо у тебя должна быть модернизация, либо реконструкция. У меня написана реконструкция — они говорят нет, у нас модернизация!», — рассказывает о проблемах одного из жителей села лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.

По его словам, вопросы любого характера легче решаются на федеральном уровне. Например, проблема экологии в Санкт-Петербурге.

«В Питере проблема мусорных полигонов стоит остро, она везде по стране стоит остро, мы это знаем. И эффективность управления должна быть повышена, конечно. Вот эта проблема не новая, годами длится. И ничего сделать не могут», — поясняет президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Напомним, список кандидатов от партии «Родина» сняли с выборов в 12 регионах России, среди которых оказался и Санкт-Петербург.

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Все новости / Общество / Пресс-конференция «Итоги проекта «100 городов» в Поволжье» прошла онлайн
алексей журавлев партия родина максим шугалей
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