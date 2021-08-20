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Поставки российской нефти в Китай выросли на 23,4%
Экономика
Поставки российской нефти в Китай выросли на 23,4%
wikipedia.org  /  Steven Pavlov / СС4

Пекин, 20 августа. Объем поставок российской нефти в Китай за первые семь месяцев 2021 года увеличились в денежном выражении на 23,4%, сообщило Главное таможенное управление КНР.

При этом, как следует из статистики ведомства, физический объем ввезенного из России сырья сократился на 9,6%, до 46,39 млн тонн. За отчетный период китайские потребители заплатили поставщикам 21,48 млрд долларов.

Россия занимает второе место среди поставщиков нефти в Китай, уступая лишь Саудовской Аравии. Следом за РФ следуют Ирак, Оман и Ангола.

По итогам прошлого года Китай закупил у России более 83,57 тонн нефти, заплатив 27,3 млрд долларов. Поставки Саудовской Аравии составили 84.92 млн тонн, или 28.05 млрд долларов в денежном эквиваленте.

Накануне стоимость североморского эталонного сорта нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель. Днем 20 августа котировки сырья начали расти, однако вскоре падение продолжилось. В настоящий момент октябрьский фьючерс на Brent торгуется по 65,61 доллара за баррель.

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нефть китай международная торговля
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