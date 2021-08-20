Депутат Госдумы Железняк рассказал, во что превратилась Украина за 30 лет независимости

Москва, 20 августа. Украинское государство попало в руки предателей в 2014 году и утратило суверенность. Если на территорию страны введут иностранные войска, то ей грозит окончательное разрушение.

Украина имеет прекрасное географическое положение. На ее территории проживает трудолюбивый народ, который является носителем глубоких традиций. Однако сейчас страна превратилась в квази-государство, заявил депутат Госдумы Сергей Железняк.

Власти Украины готовы топтать историческую действительность, торговать своими землями и продвигать сегрегацию по языковому признаку. Страна превратилась в спецпроект настроенных против РФ западных сил.

Сегодня Киев располагает лишь двумя «товарами». Это государственная территория и русофобия, пояснил Железняк.

«В России с болью наблюдают за ситуацией на Украине, народ которой мы (РФ. — Прим.ФАН) не ассоциируем с властями страны», — добавил депутат.

Ранее Железняк назвал абсурдом слова президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма. Такие выступления являются верхом цинизма нынешнего руководства страны, подчеркнул политик.