Лавров рассказал о действиях России в вопросе беженцев из Афганистана

Москва, 20 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о готовности страны принимать беженцев из Афганистана.

Руководитель ведомства подчеркнул, что Москва будет руководствоваться международным гуманитарным правом в этом вопросе.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) контролируют не всю территорию Афганистана. По его словам, Москва приветствует намерения талибов вести переговоры с политическими силами в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.