Полиция Техаса «простила» офицера, расстрелявшего афроамериканца в Белтоне

Белтон, 20 августа. Семья убитого при задержании 52-летнего Патрика Линна Уоррена планирует подать иск против полиции города Белтон, штат Техас. Мужчину застрелили во время психического обострения.

#BREAKING: Contreras reportedly shot and killed 52-year-old Patrick Lynn Warren Sr. at his home on Jan. 10. The Texas Rangers presented the case to the Bell County Grand Jury for review and after deliberation, no prosecution will take place against him. https://t.co/0SmG5v1E4j