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Полиция Техаса «простила» офицера, расстрелявшего афроамериканца в Белтоне
Весь мир
Полиция Техаса «простила» офицера, расстрелявшего афроамериканца в Белтоне
prt scr fondfbr.ru  / 

Белтон, 20 августа. Семья убитого при задержании 52-летнего Патрика Линна Уоррена планирует подать иск против полиции города Белтон, штат Техас. Мужчину застрелили во время психического обострения.

Уоррена убили 10 января 2020 года. Родные афроамериканца вызвали полицейских, так как мужчина страдал психическим заболеванием и ему требовалась помощь. Прибывшие на место правоохранители попытались успокоить Уоррена, но больной не подчинился, после чего в него выстрелили из электрошокера. З

атем, несмотря на то что родственники просили не применять оружие, один из полицейских разрядил свой пистолет в Патрика Уоррена. В результате полученных ранений пострадавший умер по дороге в больницу.

«Моя мама в отчаянии. Моя семья опустошена. Мы не можем получить ответы ни на какие вопросы. Я раздавлен», — рассказал о случившемся сын погибшего Патрик Уоррен-младший.

В январе 2021 года семья Уоррена потребовала арестовать полицейского, застрелившего их отца. Правоохранитель находился в административном отпуске с января 2021 года, а в апреле департамент полиции Белтона вновь взял его на службу. В мае большая коллегия присяжных не стала предъявлять ему обвинения.

Ли Меррит, адвокат семьи Уоррен, заявил, что будет настаивать на продолжении расследования.

«Очень прискорбно, что Техас не справляется с кризисом психического здоровья по всему штату и жестоко обращается с самыми уязвимыми из нас. Более того, суд позволил офицеру вернуться на службу. Это пощечина нашей семье. Мы подадим иск. Мы узнаем всех, кто вовлечен в дело, когда завершим уголовное расследование», — сказал он.

На дело погибшего американца обратили также внимание правозащитники из российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного при содействии бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом они написали на своем официальном Telegram-канале.

Сотрудники организации изучили обстоятельства смерти Уоррена и обратились за разъяснениями к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Правозащитники считают важным бороться с полицейским насилием и при необходимости планируют оказать правовую и информационную помощь семье афроамериканца. Случай в Техасе стал примером полицейской жестокости в отношении чернокожих жителей США.

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