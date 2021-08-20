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Лавров оценил перспективы признания Россией «Талибана»

  /   Обновлено: 20 августа 2021 18:54
Политика
Лавров оценил перспективы признания Россией «Талибана»
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 20 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность признания «Талибана»1.

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) обладает определенными шансами на признание, подчеркнул глава МИД РФ. По его словам, продвижение в данном вопросе будет находиться в прямой зависимости от действий талибов и их соответствием с заявлениями организации.

«Есть реальность, которая на земле и которую все признают. Реальность. Все остальное зависит от того, насколько талибы будут действовать в соответствии со своими заявлениями, заверениями и обещаниями», — рассказал Лавров журналистам о перспективах «Талибана».

Талибы фактически взяли под контроль территорию Афганистана после того, как американский воинский контингент покинул страну. Президент государства Ашраф Гани бежал из Кабула, объяснив это намерением «предотвратить бойню».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан лавров талибан признание
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