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Робот Atlas впервые безошибочно прошел полосу препятствий

Общество

Прыгать по столам, переворачиваться в воздухе, преодолевать преграды. Со всеми задачами впервые справился робот с искусственным интеллектом. Словно ребенок он учится адаптироваться к ситуации и, что самое интересное — радоваться победам.

Инженеры научили машины безошибочно проходить полосу препятствий. Роботы стали лучше адаптироваться к любой ситуации.

За три дня видео набрало более миллиона просмотров. По мнению комментаторов, пока с разумной машиной легко справится любой российский солдат.

Искусственный интеллект совершенствуется с каждым годом. Инженеры посмеиваются и говорят, что эра главенства человека в мире близится к концу. Шутка ли? Вопрос остается открытым.

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наука технологии робототехника
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