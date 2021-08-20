Друг погибшего под Астраханью летчика МиГ-29 рассказал, каким он был человеком

Военный МиГ-29СМТ, который упал в Астраханской области поздним вечером 18 августа, находился под управлением молодого лейтенанта Владислава Якименко.

Влад — выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Он окончил его в 2019 году, потом его перевели в Астрахань, там он и летал. О том, каким человеком был погибший пилот истребителя, о чем мечтал и чего хотел добиться ФАН рассказал его близкий друг Павел.

«Мы из Новороссийска, дружим с детства, с младших классов. Дружили. Влад всегда имел интерес к спорту, к футболу в особенности. Вообще любил поиграть. Дух соперничества — это про него», — рассказал Павел.

Павел рассказывает, что Влад был очень добрым человеком, отзывчивым. Для своих родных был готов на все — лишь бы им было хорошо. На летчика пошел учиться потому что это престижно. Хотел родителей забрать к себе и сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались. А еще очень любил своего брата и бабушку.

«Я ссорился с ним либо из-за того, что он глупости делал, либо из-за каких-то игр, потому что он очень хорошо играет», — вспоминает Павел.

Собеседник говорит, что то, насколько теплая атмосфера царила в их доме, даже представить сложно. Как только у Влада появлялось свободное время (отпуск), он сразу ехал к родным.

«Мы его всегда здесь ждали, в моем доме он всегда был желанным гостем», — рассказал Павел.

На вопрос о том, почему могла произойти трагедия, сейчас рассуждать сложно, можно только предполагать. Павел говорит, что, по сути, это даже не важно.

«Влад рассказывал, что техника, мягко говоря, «не айс» была. Речь про ее состояние. Учился он вполне хорошо, но сама учеба была тяжелой. Доброму человеку всегда тяжело, когда речь заходит о тех местах, где, как говорится, человек человеку волк. Это же армия. Вроде бы и дух воспитывается, и парень становится мужчиной, а вроде — тебя просто ломают и превращают в обычный расходник. В некотором роде это уже философия», — рассуждает Павел.

В социальных сетях уже объявлен сбор средств, чтобы помочь семье Владислава Якименко. Его организовали как коллеги, так и друзья.

Ранее ФАН писал, что разбившийся на полигоне Ашулук МиГ-29СМТ выполнял тренировочный полет. Минобороны официально подтвердило факт авиационного происшествия.