Борьба за воду: Каир намерен построить десятки опреснительных заводов к 2025 году

Каир, 20 августа. Египет ищет партнеров для инвестирования в инициативу стоимостью 2,5 млрд долларов. В планах — построить к 2025 году более десятка опреснительных заводов с использованием возобновляемых источников энергии.

Проект поможет стране решить вопрос с ожидаемой нехваткой воды. По словам генерального директора Египетского суверенного фонда (SFE) Аймана Сулеймана, власти намерены создать 17 новых электростанций, работающих на солнечной энергии и других экологически чистых источниках. Каждая из них реализуется SFE в партнерстве с группой местных и иностранных инвесторов.

Самая густонаселенная страна арабского мира использует главным образом реку Нил для обеспечения своих потребностей. Однако в будущем, опасаются местные чиновники, возможна острая нехватка запасов на фоне строительства и ввода в эксплуатацию эфиопской ГЭС «Возрождение», расположенной выше по течению.

«Египет стремится создать устойчивую технологическую базу, чтобы контролировать ситуацию с водной безопасностью», — сообщил Сулейман, добавив, что фонд благосостояния рассчитывает приобрести миноритарный пакет акций всех станций наряду с победителями торгов.

Рост населения и изменение климата также сделали Египет уязвимым перед нехваткой ресурсов. Согласно данным Организации Объединенных Наций, к 2030 году миру необходимо потратить 6,7 трлн долларов на эту инфраструктуру, так как около 1,2 млрд человек в настоящее время живут в районах, испытывающих острую нехватку воды.

По информации министерства ирригации, Египет, которому необходимо около 114 млрд кубометров каждый год для удовлетворения потребностей более 100 млн человек, получает лишь около половины этого количества из природных источников. Каир решает проблему нехватки путем переработки сточных и грунтовых вод, а также за счет импорта продовольствия, экономя на поливе некоторых сельскохозяйственных культур.

По словам Сулеймана, 17 заводов общей мощностью 2,8 млн кубометров опресненной воды в день являются частью более широкого плана по увеличению энергоресурсов к 2050 году. В проекте участвуют министерства жилищного строительства, планирования, финансов и электричества, при этом правительство обещает предоставлять продукцию «по конкурентоспособным ценам».

Как сообщает государственная газета Al Ahram, по состоянию на май в Египте действовало 76 опреснительных установок, способных производить около 832 тысяч кубометров в сутки. Первый в истории страны суверенный фонд создавался в 2018 году по образцу аналогичных организаций Малайзии и Индии. Его руководство нацелено на партнерство с частным сектором и получение дополнительных доходов за счет неиспользованных государственных активов, которыми он планирует управлять.

Многие инвесторы уже заинтересовались данным проектом, добавил Сулейман. Со своей стороны, Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация предоставят техническую поддержку и необходимые консультации. Запуск планируется начать в первом квартале 2022 года с тендера на добычу около миллиона кубических метров.

По словам генерального директора SFE, Египет имеет конкурентное преимущество в производстве дешевой возобновляемой энергии. Кроме того, проект откроет доступ к зеленому финансированию, что может снизить затраты.

Около 8,6% электроэнергии страны поступает из возобновляемых источников. В планах правительства — увеличить данный показатель до 20% к 2022-му и до более 40% к 2035 году. Солнечная электростанция Бенбан стоимостью 4 млрд долларов, расположенная недалеко от города Асуан, является одной из крупнейших в мире. К тому же несколько ветряных установок находятся вдоль побережья Красного моря.

Египетский кабмин заявил в прошлом месяце, что официальные лица провели переговоры с норвежской компанией Scatec ASA о возможном сотрудничестве по проектам, использующим возобновляемые источники энергии для опреснения воды.