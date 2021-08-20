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Десять тысяч акров сельскохозяйственных угодий пострадали от наводнения в Судане
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Десять тысяч акров сельскохозяйственных угодий пострадали от наводнения в Судане
twitter.com  /  @Impulseur227

Хартум, 20 августа. Федеральный министр сельского хозяйства Судана Ат-Тахер Харби встретился с главой Министерства ирригации Ясиром Аббасом для обсуждения негативных последствий наводнения на сельскохозяйственных угодьях. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Во время беседы политики подтвердили, что сильные дожди привели к затоплению стратегически важных земель. Речь идет о районе Аль-Рахад на севере и Аль-Фау на востоке. Наводнения уничтожили урожай на территории в 10 тысяч акров.

Местные фермеры уже обратились в компетентные органы с просьбой как можно скорее отвести воду, чтобы они могли успеть к посеву в зимний сезон. Также земледельцы надеются на социальные выплаты со стороны правительства для возмещения причинного стихией ущерба.

Ат-Тахер Харби и Ясир Аббас обсудили возможность предотвращения дальнейшего распространения наводнения. Они также рассмотрели механизмы по извлечению выгоды из природных ресурсов в предстоящий период.

Специалисты предложили сформировать несколько резервуаров для воды в верхней части долины. Они задержат ее и сохранят в целости для засушливых времен.

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судан наводнение
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