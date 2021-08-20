Киев ввел санкции против россиян из-за «преследования» украинцев в Крыму

Киев, 20 августа. Совет национальной безопасности и обороны Украины внедрил санкции в отношении ряда россиян, которые якобы причастны к «преследованию» украинцев в Крыму.

Ограничения Киева также коснулись некоторых граждан Украины и СМИ. Под санкциями оказались блогер Анатолий Шарий, главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва и народный депутат Андрей Деркач.

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин ранее заявил, что Киев «сможет остановить» Россию только при содействии Соединенных Штатов. По его мнению, неудача Вашингтона в борьбе за Афганистан может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину».