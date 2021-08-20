Нейрохирурги из Пензы провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга

Пенза, 20 августа. Впервые нейрохирурги Пензенской городской клинической больницы имени Н. Н. Бурденко во время операции на головном мозге использовали нейрофизиологический мониторинг.

Задача, которую поставили перед собой хирурги перед операцией, — не допустить риска повреждения нервных образований. При помощи метода нейрофизиологического мониторинга им удалось определить объем ткани, которую они могут удалить, не вызывая неврологического дефицита.

«Нейрофизиологический мониторинг снижает частоту послеоперационных осложнений и сокращает срок реабилитации пациента после операции», — отметил врач-нейрохирург Роман Рыбас.

Врачи-нейрохирурги из Ижевска провели уникальную операцию по удалению доброкачественной опухоли блуждающего нерва на шее пожилой женщины. Операция длилась пять часов. Медикам удалось отделить образование, не повредив соседние органы и с минимальной потерей крови.