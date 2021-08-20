Отец и сын скончались предположительно от отравления алкоголем в Электростали

Электросталь, 20 августа. Тела двух мужчин обнаружили в одной из квартир без видимых признаков насильственной смерти. Как стало известно ФАН, отец и сын любили провести время за употреблением спиртных напитков.

В дежурную часть местной полиции 19 августа около 17:00 обратились жители одного из домов Электростали. Они заподозрили, что в соседней квартире случилась трагедия. После того, как силовики попали в жилище, они обнаружили два трупа. По предварительной информации, их смерть наступила за двое суток до обнаружения.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области организовали проверку, по ее результатам силовики примут процессуальное решение.

«Несколько лет назад это была обычная семья, — рассказал ФАН сосед погибших мужчин. — Но потом они стали потихоньку злоупотреблять спиртными напитками».

Беда пришла неожиданно. Скоропостижно скончалась хозяйка жилища. Родственники сильно переживали уход близкого человека.

«Тогда они еще работали в ЖЭКе сантехниками, — продолжил собеседник агентства. — Мужчины не заметили, как перешли определенную черту. Из их квартиры стали распространяться тараканы. Был момент, что соседи скинулись и пригласили дезинфекторов. Однако те не смогли это сделать, потому что от всякой гадости, которую они уже пили, у 63-летнего отца семейства практически отказали ноги, а его 36-летний сын еле дополз до балкона и вырубился. Правда хочу сказать, что шума от них не было».

Погибшие жили на пенсию родителя. К ним вызывали полицию, но она не смогла образумить мужчин. Те объясняли стражам порядка, что пьют в своей квартире и никому не мешают.

Тела умерших отправили в местный морг для проведения вскрытия. Только после этого судебно-медицинские эксперты смогут выяснить точную причину смерти.