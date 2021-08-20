Сильные ливни вызвали подтопление нескольких районов столицы ЦАР

Банги, 20 августа. Обильные дожди привели к подтоплению трех районов в центре столицы ЦАР, сообщает Oubangui Medias.

По словам журналистов, участившиеся ливни на африканском континенте могут быть связаны с постепенным ухудшением погоды во всем мире, о чем ранее сообщалось в опубликованном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

В настоящее время столичные власти делают все возможное для нивелирования негативного влияния погодных условий и оказывают помощь пострадавшим жителям столицы. Коммунальные службы по просьбе правительства должны разработать план модернизации и расширения сети ливневых канализаций.

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Ранее ФАН сообщал, что изменения климата к 2050 году приведет к тому, что на юге Черного континента установится засушливая погода, в лесных зонах начнут бушевать крупные пожары и произойдет катастрофическое прядение урожая. Все это может привести к гуманитарным проблемам, решать которые придется всему мировому сообществу.