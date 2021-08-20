Зеленский одобрил стратегию СНБО о развитии оборонно-промышленного комплекса Украины

Киев, 20 августа. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны касательно стратегии развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.

Документ обязывает украинское правительство обеспечить финансирование деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетным направлением. В частности, по выполнению работ, направленных на реализацию исследовательских проектов и создание новых технологий в интересах обороны, а также по внедрению информационно-аналитических систем в оборонно-промышленном комплексе.

На основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения. Также в документе учтены текущие и прогнозируемые факторы, влияющие на развитие ОПК.