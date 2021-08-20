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Лишившиеся работы актеры Ермоловского театра обратились к Путину

  /   Обновлено: 20 августа 2021 18:40
Общество
Лишившиеся работы актеры Ермоловского театра обратились к Путину
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 20 августа. Артисты, уволенные из театра имени Ермоловой, решили пожаловаться президенту РФ Владимиру Путину.

Художественный руководитель организации Олег Меньшиков собрал часть актеров в отеле неподалеку от театра. В это же время уволенные артисты решили рассказать об экономических махинациях внутри театра. Для этого они составили и направили письмо Путину. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Экс-сотрудники коротко описали неудовлетворительное состояние кадровой политики и театрального репертуара. Они также обратили внимание на проведение спектаклей-однодневок, на которые по документам тратятся крупные суммы.

Очевидно, что данное обращение к Путину скажется на общей репутации художественного руководителя театра Меньшикова. Помимо этого, ему и остальному менеджменту придется опровергать написанное перед Следственным комитетом и Центральным штабом ОНФ.

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путин меньшиков Ермоловский театр
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