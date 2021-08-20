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МИД России призвал конфликтующие стороны в Эфиопии заключить перемирие
Весь мир
МИД России призвал конфликтующие стороны в Эфиопии заключить перемирие
Федеральное агентство новостей  / 

Аддис-Абеба, 20 августа. Только контакты между властями и сепаратистами в Эфиопии вернут мир в республику, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы считаем, что объявление перемирия с обеих сторон — это единственный разумный путь прекращения кровопролития и улучшения гуманитарной обстановки, поэтапной социально-экономической стабилизации и возвращения внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания. Мы призываем международное сообщество и региональные организации поддержать шаги правительства по нормализации ситуации в Тыграе в целях возвращения этого региона к миру, восстановления нормальной жизни населения», — сообщила она.

По мнению представителя МИД, в деле по урегулированию конфликта главную роль должны сыграть в первую очередь жители республики. При этом им не помешала бы поддержка представителей всего африканского сообщества.

МИД России призвал конфликтующие стороны в Эфиопии заключить перемирие
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Москва внимательно следит за развитием военно-политической обстановки в Эфиопии, где в последнее время участились вооруженные, кровопролитные столкновения между правительственной армией и отрядами сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Дипломат добавила, что серьезную озабоченность МИД РФ вызывает негативный информационный фон, создаваемый отдельными международными СМИ.

«Мы полагаем, что безответственные комментарии некоторых журналистов не способствуют урегулированию конфликта и лишь подогревают имеющиеся разногласия, препятствуют выходу сторон на взаимоприемлемые развязки», — заключила Мария Захарова.

В середине июля мятежники Тыграя инициировали военную операцию против федеральных войск, перейдя южную административную границу региона и вступив на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Сепаратисты пытаются взять под контроль основные транспортные магистрали и в итоге выйти на столицу страны.

Ранее ФАН сообщал, что две крупнейшие повстанческие группировки африканского государства заключили военный союз для сдерживания сил Аддис-Абебы.

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