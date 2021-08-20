Козак назвал имитацией активности предложение Киева о встрече Путина и Зеленского

Москва, 20 августа. Киев имитировал политическую активность, предлагая организовать встречу президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Заместитель главы администрации российского лидера Дмитрий Козак заявил, что Москва готова принять участие в переговорах в «нормандском формате» на уровне министров и политических советников в любое время.

Владимир Путин во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве заявил, что Берлин должен повлиять на Киев в вопросе выполнения обязательств по Донбассу. Глава государства напомнил, что ситуацию на востоке Украины до сих пор не удалось разрешить.