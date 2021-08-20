Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 19:50
19:46
Наука
Новое устройство российских ученых поможет выявлять риски тромбоза в реальном времени
19:42
Политика
США ввели новые антироссийские санкции из-за «Северного потока — 2»
19:42
Весь мир
Абдалла Хамдок обсудил с лидерами Южного Судана вопросы мира
19:36
Политика
Хитрый план Толстого и песок большой политики. Колонка Руслана Мармазова
19:35
Политика
Байден позволил Минфину США вводить санкции по «Северному потоку — 2»
19:30
Весь мир
В Турции сравнили захват талибами власти в Афганистане с победой Ататюрка
19:20
Политика
Девять российских граждан попали в санкционный список США
19:20
Общество
Американец восхитился морозным Хабаровском при первом визите на российский Дальний Восток
19:19
Весь мир
Десять тысяч акров сельскохозяйственных угодий пострадали от наводнения в Судане
19:19
Армия
Власти Сирии сообщили о подготовке террористов на американской базе в Эт-Танфе
Все новости

Козак назвал имитацией активности предложение Киева о встрече Путина и Зеленского

  /   Обновлено: 20 августа 2021 18:28
Политика
Козак назвал имитацией активности предложение Киева о встрече Путина и Зеленского
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 20 августа. Киев имитировал политическую активность, предлагая организовать встречу президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Заместитель главы администрации российского лидера Дмитрий Козак заявил, что Москва готова принять участие в переговорах в «нормандском формате» на уровне министров и политических советников в любое время.

Владимир Путин во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве заявил, что Берлин должен повлиять на Киев в вопросе выполнения обязательств по Донбассу. Глава государства напомнил, что ситуацию на востоке Украины до сих пор не удалось разрешить.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Козак назвал имитацией активности предложение Киева о встрече Путина и Зеленского
украина путин зеленский козак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru