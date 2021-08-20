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Клим Жуков: В США отменили предписание убивать индейцев, но на бизнес это не влияет
Политика
Клим Жуков: В США отменили предписание убивать индейцев, но на бизнес это не влияет
Федеральное агентство новостей  / 

В США и других капиталистических странах люди умирают от пуль, невыносимых условий жизни, безработицы и голода — все это является массовым убийством. Так в беседе с ФАН писатель Клим Жуков отреагировал на известие о том, что в штате Колорадо отменили старый закон, предписывающий убивать и грабить индейцев.

Ранее Associated Press сообщило, что губернатор американского штата Колорадо Джаред Полис отменил указ 1864 года «Убей индейца», который требовал от новых жителей Америки истреблять коренное население и забирать их имущество. В статье сообщается, что толчок к «расовому примирению» дала смерть чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда во время задержания его полицией.

«США не очень ориентируются даже на собственные законы. Относительно недавно американцы убили десятки тысяч вьетнамцев, вторгшись в суверенное государство. Ливия, Сирия, Сербия, Афганистан… Одно дело — декларации, другое — реальная практика. Вашингтон никогда не останавливали законы от того, чтобы организовать массовое убийство граждан какой-нибудь страны. Для них нет разницы, индейцы, чернокожие или вьетнамцы. Капиталисты ориентируются не на ценность человеческой жизни, а на прибыль», — заявил военный историк.

Клим Жуков: В США отменили предписание убивать индейцев, но на бизнес это не влияет
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Жуков подчеркнул, что у западного сообщества — свои приоритеты. Там убивают в промышленных масштабах и белых людей: в глазах корпораций это просто «бизнес». Собеседник ФАН добавил, что в мире капитализма люди умирают от пуль, невыносимых условий жизни, безработицы и голода: все это является массовым убийством. Он уточнил, что «забота о равенстве» от американских законодателей — просто лицемерие.

Ранее ФАН рассказал, как зависимая от США Литва вопреки интересам своего народа порвала торговые отношения с Китаем.

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