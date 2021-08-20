Фонд борьбы с репрессиями дал пояснения по своему статусу

Москва, 20 августа. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) намерен получить регистрацию в Минюсте. В настоящее время юристы ФБР готовят необходимые документы.

Согласно официальному заявлению на сайте Фонда, граждане вправе создавать объединения для защиты своих интересов. Именно с этой целью группа россиян-единомышленников организовала работу ФБР. Конституция РФ также наделила граждан правом обращаться в государственные органы лично или коллективно.

В Фонде обратили внимание, что масштаб его деятельности неуклонно наращивается, поэтому принято решение зарегистрировать ФБР в реестре юрлиц. Специалисты занимаются документальным обеспечением оформления статуса Фонда как автономной некоммерческой организации.

Активисты констатировали, что волна полицейского произвола все сильнее захлестывает западные страны. В такой ситуации правозащитному ФБР необходимо получить признание не только в России, но и в международном масштабе.