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«Дождь» включили в реестр СМИ-иноагентов после обращения ФАН в Генпрокуратуру

  /   Обновлено: 20 августа 2021 18:35
Общество
«Дождь» включили в реестр СМИ-иноагентов после обращения ФАН в Генпрокуратуру
wikipedia.org

Москва, 20 августа. Минюст России принял решение включить телеканал «Дождь»1 в реестр СМИ, признанных иностранным агентом.

Федеральное агентство новостей 15 июня 2021 года обратилось в Генпрокуратуру РФ с заявлением о мониторинге финансовой деятельности телеканала. Цель проверки — выявление источников получения денежных средств от международных организаций, НКО-иноагентов и лиц, которые могут быть связаны с иностранными агентами.

Кроме того, ФАН настаивал, чтобы силовые структуры проверили у «Дождя» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) наличие соответствующих отчетов.

Позднее, 18 июня, в редакцию поступило письмо из московской прокуратуры, в котором было указано, что жалоба Федерального агентства новостей на телеканал была направлена в Росфинмониторинг для дальнейшего рассмотрения.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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