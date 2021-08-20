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Путин призвал бережно относиться к Минским соглашениям

  /   Обновлено: 20 августа 2021 18:26
Политика
Путин призвал бережно относиться к Минским соглашениям
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 20 августа. «Нормандский формат» нужно беречь, так как нет другого инструмента для достижения мира в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер и канцлер Германии Ангела Меркель проводят совместную пресс-конференцию в Александровском зале Кремля по итогам переговоров. Путин заявил, что необходимо бережно относиться к «нормандскому формату» и Минским соглашениям.

«К этому нужно относиться очень бережно и с уважением», — сказал глава государства.

Однако Киев де-факто готовится выйти из минских договоренностей, уточнил Путин.

Ранее президент России попросил Меркель повлиять на Киев по ситуации в Донбассе. Уточним, что визит немецкого канцлера на Украину запланирован на 22 августа.

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